Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’li belediyede taciz skandalı: İş vaadiyle yaklaştı "yanıma gel" mesajlarıyla sınırı aştı

11:037/04/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
Uygunsuz mesajlar ortaya çıktı: CHP’li Levent Arkan gözaltında

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde patlayan taciz skandalı gündeme bomba gibi düştü! Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Başdanışmanı Levent Arkan'ın iş vaadiyle yaklaşıp üniversiteli genç kıza attığı "yalnız yaşıyorum, yanıma gel" mesajları sınırı aştı. Arkan, gönderdiği mesajlar sonrası nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık arama, el koyma ve dijital inceleme süreci yürütürken, dosyaya giren mesajlar ve ifadeler kamuoyunda infiale neden oldu.

Muğla’da CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan başdanışman Levent Arkan hakkında yürütülen “cinsel taciz” soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma, üniversite öğrencisi Dilara Çalıbük’ün şikâyeti üzerine başlatıldı.

Genç kızın ifadesine göre,
sosyal medya üzerinden yapılan iş başvurusu sonrası kurulan iletişim kısa sürede iş görüşmesinden çıkarak taciz içerikli bir sürece evrildi.

"Ben yalnız yaşıyorum, gel artık"

“Konuşmalar işten tamamen koptu.
Sürekli ‘yanıma gel’ şeklinde mesajlar gönderdi.
Konuyu işe çekmeye çalıştım ama ısrarla özel alana taşıdı” sözleri dosyaya girdi.

Taciz içerikli mesajlar dosyada

Soruşturma dosyasına yansıyan yazışmalarda ise
“Gel artık”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel”, “Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”
gibi ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Bu mesajların mağdur tarafından
“rahatsız edici ve taciz içerikli”
olarak değerlendirildiği belirtildi.

Görevini kötüye kullandı

İfadelere göre şüphelinin
belediyedeki görevini sık sık vurguladı
ğı da dosyada yer aldı. Çalıbük, bu durumun kendisinde güven oluşturma ve etkileme çabası izlenimi bıraktığını ifade etti.

"Yanıma gelirsen destek olurum"

Soruşturma kapsamında
şüphelinin telefonla arayarak genç kadını yanına çağırdığı yönündeki beyanlar da tutanaklara geçti.
Söz konusu detayların, dosyada önemli unsurlar arasında değerlendirildiği öğrenildi.

Genç kız dayanamayıp şikayetçi oldu

Genç kız ifadesinin sonunda açık şekilde şikayetçi olduğunu belirterek, tüm iletişim kayıtlarının incelenmesine rıza verdiğini ve
şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık harekete geçti: Başdanışman gözaltında

Şikâyetin ardından harekete geçen savcılık, şüpheliyi gözaltına alırken dijital materyaller üzerinde inceleme başlattı.
Dosyanın “nitelikli cinsel taciz” kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Bu ilk değil

Öte yandan yaşanan bu gelişme, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da müşteki olduğu bir dosya kamuoyuna yansımıştı. Muğla’daki son olay, “yine mi aynı tablo?” sorusunu gündeme getirdi.



#Muğla Büyükşehir Belediyesi
#taciz
#gözaltı
#Dilara Çalıbük
#Levent Arkan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
