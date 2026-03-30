Taciz davası sürerken 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: Aile Bakanlığı adli sürece müdahil oluyor

20:1030/03/2026, Pazartesi
Şüpheli kazada hayatını kaybeden T.T.’nin ölümü soruşturuluyor.
CHP'li eski Görele Belediye başkanı tarafından taciz skandalıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T. şüpheli kaza sonucu hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şüpheli kazaya ilişkin başlatılacak adli sürece müdahil olunacağını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için sürecin titizlikle takip edileceğini kaydetti. Bakanlık ayrıca çocuklara yönelik istismar ve ihmal karşısında sıfır toleransla hareket etmeye devam edeceklerini de vurguladı.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz ettiği 16 yaşındaki T.T., karşıdan karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

Genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli ölümün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

"Evladımıza Allah'tan rahmet diliyoruz"

Hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Dede'ye ilişkin sürecin Bakanlık tarafından başından itibaren yakından takip edildiği hatırlatıldı.

Şüpheli kaza sonucu hayatını kaybeden T.T.'nin ölümünün üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

"Adli sürece müdahil olunacak"

Bakanlık, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibin sürdüğünü belirtip, şüpheli kazaya ilişkin başlatılacak adli sürece müdahil olunacağını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için sürecin titizlikle takip edileceğini kaydetti.

"Sıfır toleransla hareket etmeye devam edeceğiz"

Bakanlık ayrıca çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışıyla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceklerini de vurguladı.




