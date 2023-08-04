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CHP'li belediyeden lağım kokusuna akıllara durgunluk veren çözüm: Bombaya dönüşüp patlayabilir

CHP'li Bilecik Belediyesi, her yanı kaplayan kanalizasyon kokusuna akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Fakat uzmanlar bu 'naylon' çözümünün başka bir felakete yol açabileceğini açıkladı.

10:45 . 4/08/2023 Cuma
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Belediyenin çözümü tepki topladı.

Belediyenin çözümü tepki topladı.

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi. Subaşı'nın verdiği alt yapı müjdesinin üzerinden sadece 3 ay geçerken, sözde yenilenen kanalizasyon hattından şehrin dört bir yanına lağım kokuları yayılmaya başladı.


Tek tek naylonla kapladılar

Sabah'ın haberine göre; Sıcak havaların da etkisiyle insan sağlığını tehdit eden olay karşısında vatandaşlar tepki gösterirken, CHP'li Başkan akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu. CHP'li Subaşı'nın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında kötü koku salan rögar kapaklarını açarak altına kalın naylonlar serdi. Bu yöntemle lağım kokusuna engel olmaya çalışan Başkan Subaşı, kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olarak Bileciklileri bir başka felaketle yüz yüze bıraktı.

Patlama riski var

Naylonlu önlemin bir başka felakete yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi yaşanacağını ve bu durumun patlama riski doğuracağını ifade etti. Esnaf ve vatandaşlar belediyeden sorunun kökten çözüleceği kalıcı çözümler bekliyor.

Aydın'da da aynı yöntem kullanıldı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce Aydın'da aynı tehlikeli yönteme başvurmuş, kanalizasyonlardan gelen pis kokuyu önlemek için belediye ekipleri kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.





#Bilecik
#Melek Mızrak Subaşı
#CHP
1 saat önce
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