CHP'li belediyeye 8. dalga operasyon: 7 iş adamı gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında 7'si iş adamı 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
#CHP
#Antalya Belediyesi
#operasyon