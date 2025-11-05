Yeni Şafak
CHP'li belediyeye 8. dalga operasyon: 7 iş adamı gözaltına alındı

08:535/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında 7'si iş adamı 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#CHP
#Antalya Belediyesi
#operasyon
