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Gündem CHPli Bozcaada Belediyesinden üzüm temalı heykel açılışı
ÇANAKKALE

CHP'li Bozcaada Belediye'sinden üzüm temalı heykel açılışı

CHP'li belediyeler heykel açılışını sürdürüyor. Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da, bağda çalışan bir kızı temsil eden üzüm temalı heykel, düzenlenen törenle belediye binasının bahçesine konuldu.

Haber Merkezi DHA
CHPli Bozcaada Belediyesinden üzüm temalı heykel açılışı
Heykel, belediye binasının bahçesine konuldu.

Bozcaadalı sanatçı Belgin Şahin tarafından yaklaşık 5 ayda yapılan, elinde üzüm salkımı, bağlarda çalışan kızı temsil eden heykel, törenle Bozcaada Belediye binasının bahçesine kondu.

Belgin Şahin, heykelin adaya ve ada çocuklarına hatıra olmasını istediğini belirterek, “Ege’de en güzel, en iyi üzümler Bozcaada’mızda yetişmektedir. Aynı bu heykelde olduğu gibi genç, güzel kızlar bağlarda üzüm toplar. Böyle bir heykel ile kalıcı olmasını çok arzu ettim. Üzüm adası Bozcaada’da bu heykelin gelenleri karşılaması, adadan giderken de ‘güle güle’ demesini arzu ediyorum” diye konuştu.

Törene katılan CHP'li Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, “Bozcaada her ne kadar son yıllarda turizmle kendisinden bahsettirse de aslında Bozcaada bir üretim adası, bağ adası, üzüm adası. Bozcaada’nın bir yandan da kültür sanat adası olarak anılması çok önemli. Özellikle adanın yerlilerinden gelen bu tip isteklere biz olumlu bakıyoruz" dedi.

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