CHP'li Bozcaada Belediye'sinden üzüm temalı heykel açılışı

Bozcaadalı sanatçı Belgin Şahin tarafından yaklaşık 5 ayda yapılan, elinde üzüm salkımı, bağlarda çalışan kızı temsil eden heykel, törenle Bozcaada Belediye binasının bahçesine kondu.

Belgin Şahin, heykelin adaya ve ada çocuklarına hatıra olmasını istediğini belirterek, “Ege’de en güzel, en iyi üzümler Bozcaada’mızda yetişmektedir. Aynı bu heykelde olduğu gibi genç, güzel kızlar bağlarda üzüm toplar. Böyle bir heykel ile kalıcı olmasını çok arzu ettim. Üzüm adası Bozcaada’da bu heykelin gelenleri karşılaması, adadan giderken de ‘güle güle’ demesini arzu ediyorum” diye konuştu.

REKLAM

Törene katılan CHP'li Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise, “Bozcaada her ne kadar son yıllarda turizmle kendisinden bahsettirse de aslında Bozcaada bir üretim adası, bağ adası, üzüm adası. Bozcaada’nın bir yandan da kültür sanat adası olarak anılması çok önemli. Özellikle adanın yerlilerinden gelen bu tip isteklere biz olumlu bakıyoruz" dedi.



GÜNDEM CHP'li Sinop Belediyesi'nden her sokağa bir heykel