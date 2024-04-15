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CHP'li Kilis Belediyesi Arapça tabelaları sökmeye başladı: İngilizce tabelalara dokunulmadı

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nde ilk icraat olarak kentteki Arapça tabelalar indiriliyor. Zabıta ekipleri ile esnaf arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken İngilizce tabelalara dokunulmaması ise dikkat çekiyor.

09:36 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:37 - 15/04/2024 Pazartesi
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Kilis

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi, yeni döneme yeni kararlarla başladı.


Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Arapça tabelalar ile ilgili aldığı kararı uygulamaya koydu.


Bilecen, Arapça olan tabelaların kaldırılması yönünde zabıtalara talimat verdi.


İngilizce tabelalara dokunulmadı


Kilis Belediyesi'nin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri, esnafı tek tek gezerek Arapça yazılan tabelaları indirdi.


Yapılan denetimlerde Arapça tabelalar ve posterler sökülürken, İngilizce olarak yazılan tabelalara dokunulmadığı da görüldü.


Esnaf karara itiraz etti


Ekiplerin yaptığı denetimler sonrası duruma itiraz eden esnafla da ufak çaplı tartışmalar yaşandı.


Ayrıca yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflara uyarıda bulunulduğu öğrenildi.


Sosyal medyadan da tepki çekti


Arapça tabelaların toplatılıp, İngilizce olanların kalmasına yönelik tepki ise sosyal medyadan da gösterildi.


Sosyal medyadan yorum yapan kullanıcılar, "Kimsenin Arapça tabelalar ile bir alıp veremediği yok" "O zaman İngilizce olan tabelalar da sökülmeli" dedi.




#Kilis
#CHP
#tabela
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