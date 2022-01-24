Gündem CHPli meclis üyesinden bile rüşvet istediler
POLİTİKA

CHP’li meclis üyesinden bile rüşvet istediler

CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet isteme cüretkarlığı, bir işyeri açmak isteyen CHP’li meclis üyesinden rüşvet istemeye kadar varmış. O dönem CHP’de bulunan Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, “Belediye meclis üyesi arkadaşımız durumu bize aktardı. (CHP il yönetimi) Komisyon kurdular ancak netice çıkmadı. Komisyonda olmak istedim, izin vermediler” dedi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
CHP’li meclis üyesinden bile rüşvet istediler
Rüşvet çarkının göbeğinde Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı yer alıyor. Erdağı, belediye binasına yapılan baskında suçüstü yakalanmış, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Rüşvet baskınıyla gündemden düşmeyen CHP’li Bilecik Belediyesi ile ilgili yeni iddialar geliyor. CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’in rüşvet iddiaları hakkında hem CHP, hem AK Parti tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. CHP içinden bazı isimler de sosyal medya hesaplarından konuyu defalarca dile getirmiş. Konu 2020 yılında da AK Partili meclis üyeleri tarafından belediye meclis toplantısında Başkan Semih Şahin’e iletilmiş. Kayıtlara da giren toplantıda Şahin’in oralı bile olmadığı, araştırma taleplerini geçiştirdiği kaydedildi.

GÖSTERMELİK KOMİSYON

  • Rüşvet alındığı iddiasında bulunan CHP’lilerden bazılarının daha sonra disiplin suçu ile cezalandırıldığı belirtildi. İşletme sahibi CHP’li meclis üyesinden bile rüşvet istendiği yönünde iddialar gelince, CHP il yönetimi konuyu araştırmak üzere göstermelik bir komisyon kurmuş ancak hiçbir adım atmayan komisyondan netice çıkmamış. Rüşvet söylentilerinin arttığı dönem CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu Üyesi olan, şimdilerde ise Memleket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Korkman, Yeni Şafak’a konuştu.

CHP'li Bilecik Belediyesi şehri haraca bağlamış: Selam verenden rüşvet istiyorlar
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CHP'li Bilecik Belediyesi şehri haraca bağlamış: Selam verenden rüşvet istiyorlar

Selçuk Erdağı
Selçuk Erdağı

KARALAMA SANDIK, DEĞİLMİŞ

CHP’li Başkan Semih Şahin’i rüşvet iddiaları hakkında uyardığını anlatan Korkman, şunları kaydetti: “Semih Şahin belediye başkanı seçildikten sonra şehirde rüşvet dedikoduları yayıldı. Bunların karalama olabileceğini düşündük. CHP’li meclis üyesi bir arkadaşımızın işlettiği kafesi için belediyeye başvurusunda işlemler için kendisinden rüşvet istenmesiyle, konuşulanların doğru olabileceğini düşündüm. Bu arkadaşımız durumu bize aktardı. Ben de konuyu il yönetimi ve Semih Şahin’e referans olan milletvekiline ilettim.”

Semih Şahin
Semih Şahin

BAŞKAN GÖREVDEN ALINMALI

  • “Konuyu araştırmak üzere il yönetiminde komisyon kurdular ancak netice çıkmadı. Ben de komisyonda olmak istedim, ancak izin vermediler. Seçildikten sonra başkana hayırlı olsun ziyaretine gittim. Belediyede dönen rüşvete dair dedikodular her yerdeydi. Kendisini uyardım, ‘Bize yakışmaz’ dedim. Ancak dikkate alınmadığını gördük. CHP İl Örgütü ve Milletvekili Yaşar Tüzün’ü de ikaz ettim, ancak sonuç çıkmadı. Baş olmadan ayaklar gidemez. Semih Şahin görevden el çektirilmeli.”

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