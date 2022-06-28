CHP’li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün sözde KCK/TDÖ Çukurova yapılanmasında yer alan 36 şüpheli gözaltına alındı.Adana Emniyeti, terör örgütü PKK’nın KCK/TDÖ Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Binevş Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında örgütsel faaliyetlerde bulunulduğuna dair bilgilere ulaştı.

2 FİRARİ ARANIYOR

CHP’li Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP’li yöneticilerin de arasında olduğu 38 şüphelinin örgütle irtibatlı olduğu tespit edildi. Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Buyruk, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya, DBP Adana İl Eş Başkanları Enver Güler ve Şilan Turğa ile örgütün sözde Türkiye sorumlusu Ayşe Irmak’ın da arasında olduğu 36 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına ise devam ediliyor. Buyruk’un belediye binasında bulunan makam odasında, söz konusu dernekte ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ile tabanca ele geçirildi.

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Mehmet Karakış-Helin Kaya

ÖRGÜTÜN YAPISI DEŞİFRE

Öte yandan soruşturmanın detaylarına da ulaşıldı. Şüpheli Mehmet Saruhan’ın yapılanmanın sözde Çukurova bölge sorumlusu, Funda Buyruk’un sözde yerel yönetimler sorumlusu, Mehmet Karakış ve Helin Kaya’nın ise sözde siyasal alan yapılanması sorumluları olduğu öğrenildi.

İŞE ALIMDA PKK KRİTERİ

Örgüt, dağa çıkan ya da dağda ölen PKK’lı teröristlerin ailelerini “değer” ya da “yurtsever” olarak tanımlıyor ve bu kişilere öncelikli yardımda bulunuluyor. Funda Buyruk’un, Mehmet Saruhan’la görüştüğü, değer ve yurtsever olarak adlandırılan iki ailenin mensuplarının belediyeye işe alınmasına öncelik verdiği tespit edildi. Buyruk’un belediyenin satın alma ve ödeme yapma aşamalarında karar alan kişiler arasında olduğu da tespitler arasında.

İBB’nin market yardım kartları verilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından PKK’yla iltisaklı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) verilen market yardım kartlarının örgüt mensuplarının ailelerine dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz” dedi.

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GÜNDEM CHP'li İBB'de çalışan PKK'lı Şafak Duran tutuklandı