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YALOVA

CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü

CHP’li vekiller, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP’liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı.

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Burak Doğan Yeni Şafak
CHPliler hakimlerin üzerine yürüdü
Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı.

Yalova Belediyesi Yolsuzluk ve Zimmete para geçirme davasının 9. duruşması dün Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Vefa Salman’a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Savunmanın ardından ‘göreve iade’ talebi reddedilince CHP’li vekiller olay çıkardı. Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı.

CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
OYNAT 00:34
CHP'liler hakimlerin üzerine yürüdü
CHP'li vekiller, yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın duruşmasında olay çıkardı. İstedikleri karar çıkmayınca mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP'liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı. Yalova Belediyesi Yolsuzluk ve Zimmete para geçirme davasının 9. duruşması dün Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Vefa Salman'a destek için duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Savunmanın ardından 'göreve iade' talebi reddedilince CHP'li vekiller olay çıkardı. Hakimin üzerine yürüyen CHP'liler ağır hakaretler yağdırdı.


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