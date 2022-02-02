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POLİTİKA GÜMÜŞHANE

CHP'nin 'Gümüşhane' tiyatrosu: 'Esnaf' dedikleri kişiler il başkanı çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu ve 'sandığı beklediğini' açıkladı. Özkoç'un paylaşımında 'esnaf' olarak bahsettiği üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu ortaya çıktı.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​CHPnin Gümüşhane tiyatrosu: Engin Özkoçun esnaf dediği kişiler CHPnin il başkanı çıktı
Engin Özkoç'un 'esnaf' dediği kişiler CHP'nin il başkanları çıktı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Gümüşhane esnafının elektrik zammının geri çekilmesi için bir protesto eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Paylaşımında ellerinde pankart tutan üç kişiye yer veren Özkoç, Gümüşhane'nin hesap kesmek için 'sandığı beklediğini' vurguladı.

Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.

Belgin Tungul Çakır (solda) - Emre Er (sağda)
Belgin Tungul Çakır (solda) - Emre Er (sağda)

'ESNAF' DEDİKLERİ KİŞİLER İL BAŞKANLARI ÇIKTI

CHP'li vekilin paylaşımında yer alan üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLARI APAR TOPAR KALDIRDI

Gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından CHP'li Tungul Çakır, sosyal medya hesabından Er ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er (sağda)
CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er (sağda)

Tungul Çakır'ın, Er ile bir ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı.
Tungul Çakır'ın, Er ile bir ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı.

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