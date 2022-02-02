CHP'nin 'Gümüşhane' tiyatrosu: 'Esnaf' dedikleri kişiler il başkanı çıktı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Gümüşhane esnafının elektrik zammının geri çekilmesi için bir protesto eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Paylaşımında ellerinde pankart tutan üç kişiye yer veren Özkoç, Gümüşhane'nin hesap kesmek için 'sandığı beklediğini' vurguladı.
Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.
'ESNAF' DEDİKLERİ KİŞİLER İL BAŞKANLARI ÇIKTI
CHP'li vekilin paylaşımında yer alan üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu belirlendi.
FOTOĞRAFLARI APAR TOPAR KALDIRDI
Gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından CHP'li Tungul Çakır, sosyal medya hesabından Er ile olan fotoğraflarını kaldırdı.