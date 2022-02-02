CHP'nin 'Gümüşhane' tiyatrosu: 'Esnaf' dedikleri kişiler il başkanı çıktı

Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin: İstanbul'da Özel Halk Otobüsü sistemi çökmüş durumda

İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüs Şoförleri bir yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödeme alamadıklarını belirterek, sorunları konuşmak ve çözüm önerilerini bulmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin, yaptığı konuşmada İBB'ye tepki göstererek, 'Bugün burada toplanma sebebimiz şu, İstanbul'daki Özel Halk Otobüsü sistemi çökmüş durumda, kendisini idare edemez duruma geldi' dedi.