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POLİTİKA

CHP'nin tezkere kararı HDP'nin yüzünü güldürdü: Tarihi bir çıkış

TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP'nin 'hayır' oyuna rağmen geçti. CHP'nin HDP ile aynı görüşte olması ise gizli ortaklarının yüzünü güldürdü. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPnin tezkere kararı HDPli Ömer Faruk Gergerlioğlunun yüzünü güldürdü: Tarihi bir çıkış
Ömer Faruk Gergerlioğlu

TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

HDP'nin 'hayır' oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'nin bu kararı, gizli ortaklarını memnun etti. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

GERGERLİOĞLU: TARİHİ BİR ÇIKIŞ

CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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