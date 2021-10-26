CHP'nin tezkere kararı HDP'nin yüzünü güldürdü: Tarihi bir çıkış

TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
HDP'nin 'hayır' oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'nin bu kararı, gizli ortaklarını memnun etti. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
GERGERLİOĞLU: TARİHİ BİR ÇIKIŞ
CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.