CHP'ye para soruları

CHP’deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma genişliyor. Bu çerçevede para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında 12 kişi daha “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, mali müşavir Serdar Özkan, mali müşavir Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

3 MADDEDE SORULAR VAR

Soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, CHP İstabul İl Başkanlığı’na 3 maddeden oluşan sorular gönderdi. Yazıda, ‘Sosyal medya platformu olan Twitter isimli sitede 11 Mart 2024 itibarıyla birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından paylaşılan video görüntüsünde kimliği belirsiz bir şahsın siyah renkli çanta içerisinden deste halinde bulunan banknotları çıkartarak masa üzerine dizdiğine ilişkin görüntülerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın resen soruşturma başlattığı’ hatırlatıldı.

PARAYI NEREDEN TEMİN ETTİNİZ?

Savcılık ‘Bu soruşturmaya esas olmak üzere’ diye belirtip CHP İl Başkanlığı’ndan taleplerini şöyle açıkladı:

1- CHP İl Başkanlığı kullanımına tahsis edilmek üzere 2019 yılında satın alındığı belirtilen ve İstanbul Sarıyer ilçesi Avangart Sitesi içerisinde bulunan taşınmazın hangi tarihte, kimden ve ne kadar bedelle satın alındığının,

2- Taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edildiğinin, satıcıya hangi yolla ödendiğinin (banka havalesi, elden vs.),

3- Taşınmaz satın alma sürecinde başlatıldığı belirtilen ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ isimli bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığının, bu paraların kim tarafından, ne kadar ve hangi suretle bağışlandığının, toplanan bağış paralarının taşınmaz alım sürecinde kullanılıp kullanılmadığının,

Tespit edilerek buna ilişkin tüm bilgi, belge ve makbuzların temin edilmesi ile düzenlenecek evrakın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.

Tanıktı şüpheli oldu

Daha önce avukat Gökhan Taşkapan’ın ifadesinde adı geçen Metin Gül, ‘şüpheli’ sıfatıyla savcıya ifade verecek. Para sayma görüntülerine ilişkin paranın 14 milyon lirasını, o dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in topladığı, diğer bağışçı ve belediyelerden de 3 milyon lira toplandığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermeye davet edilen CHP’li Turan Taşkın Özer ifade vermeye gelmemişti. Daha önce alınan ifadelerde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ve belediyenin, çantayla 80-85 bin lira gönderdiği öne sürülmüştü. Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bağışçılardan 200 bin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yine bağışçılardan 200 bin TL topladığını söylemişti. Metin Gül isimli müteahhit ise kendisinden 2 milyon istendiğini ancak 1 milyon verdiğini ifade etmişti.











