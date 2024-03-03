Çiftçi ne ekeceğini bilecek: Tarımda 3 yıl formülü

Türkiye, eylül ayından itibaren hububat, baklagil, yağlı tohumlar başta olmak üzere planlı üretim dönemine geçiyor. Yeni dönemle ilgili Yeni Şafak’a açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu çalışmanın 3’er yıllık periyotlarla yapılacağını ifade etti. Tarımsal planlamanın her sene 3 yıl sonrası için yapılacağını söyleyen Yumaklı, “Böylece çiftçi önünü görecek ve ne ekeceğini 3 yıl önceden bilecek” dedi. Planlı üretim modeline geçiş için tüm bakanlık ekiplerinin sahada olacağını dile getiren Yumaklı, ilgili ürünlerin ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 70’ine karşılık geldiğini vurguladı.

HAYVANCILIK DA PLANLANDI

Hayvancılık yol haritasının da planlı üretime göre açıklandığını hatırlatan Yumaklı, desteklerin buna göre dizayn edildiğini belirtti. Yapılan çalışmaların yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanacağını ifade etti.

YAPAY ZEKÂYLA VERİM ARTACAK

Yeni dönemde çiftçiye alan bazlı değil, üretim miktarı kadar destek verileceğini belirten Bakan Yumaklı, teknolojiyi kullanarak dünyada örneği olmayan yeni bir üretim modeline de geçileceğini anlattı. Bakan Yumaklı şöyle konuştu: “Uydu görüntüleri, İHA’lar ve farklı görüntüleme sistemleri ile bir araziden ne kadar üretim gerçekleşebileceğini çok küçük bir yanılma payı ile hesaplayacağız ve üretime göre destekler bu sayede verilebilecek. Mayıs ayında bu uygulama ile ilgili olarak pilot bölge olan Mardin’in sonuçlarını alacağız. Olumlu sonuçlar yakaladığımızda yapay zeka ve veriye dayalı sistemler ile verimli üretimin önünü açacağız.”

82 BİN MİRASÇI KAYIT ALTINDA

Veraset konusu nedeniyle birçok mirasçının uzun yıllardır yararlanamadığı çiftçi desteklerini bu yıl yapılan düzenleme ile üreticiye vermeyi başardıklarını vurgulayan Yumaklı, “Bir tarlada hissesi olan 50 kişi var. Mirasçı hepsini nereden bulacağım diyor ve ÇKS’ye kayıt yaptıramıyordu. Bu sorunun aşılması ile birlikte 82 bine yakın kişi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt oldu. Bu 82 bin kişinin 4.6 milyon dekar arazisi sisteme kaydedildi. Bu uygulama başlamadan önce yüzde 60 kayıtlılık varken şimdi hedefimiz yüzde 80’leri yakalamak” ifadelerini kullandı. Yumaklı ayrıca Hazine arazilerin ekilmesiyle ilgili de çalışmaya başladıklarını paylaştı.

BELEDİYELERE SU KARDEŞLİĞİ

Tüm dünyanın ortak sorunu olan su için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Yumaklı, tarım sektörünün Türkiye’deki kullanımın yüzde 77’sini yaptığını, kalan kısmını da sanayi ve kent kullanımı ile oluştuğunu söyledi. Yumaklı, “Şu anda bütün konsantrasyonumuz sulama sistemlerini hızlıca bitirebilmek. Çiftçilerin üreticilerin bu suyu daha verimli kullanabilmesi için basınçlı sulama sistemlerine yapılan yatırımın yarısını biz ödüyoruz. Basınçlı kapalı devre sulama sistemlerimiz yüzde 33. Bunu yüzde 60 seviyesine çıkarınca çok rahat edeceğiz” şeklinde konuştu. Yumaklı, su verimliliği seferberliği noktasında iyi ve zayıf olan 34 belediyeyi “Su Verimliliği Kardeşi” ilan ettiklerini vurguladı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN GÜÇLER BİRLEŞİYOR

Sokak hayvanları ile ilgili detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade Yumaklı, “Türkiye’de hayvanların sahipsizlik problemi var. Belediyelerin ve ilgili bakanlıkların hep birlikte bu sorunun çözümüne dönük çalışmaları olacak. Seçim beyannamesinde de olduğu gibi herkesin tatmin olacağı bir düzenleme olacak. Gerekirse yasal düzenleme yapılacak. Ama kısa süre içerisinde sonuca ulaşacağız” dedi.

GIDA SORUNUMUZ YOK

Türkiye’de gıdada hiçbir eksiklik olmadığını vurgulayan Yumaklı, “İstediğiniz bir markete gidin raflarda bulamadığınız hiçbir şey olamaz. 2023’te 85 milyonluk nüfusumuzun yanı sıra 56 milyon turisti ağırladık. Tabii sadece onlar yok, havalimanları aktarmaları, transit geçenler var. Dünyada hiçbir ülkenin yüzde 100 kendine yeterliliği olamaz. Biz 31 milyar dolar gıda ürününü ihraç etmişiz. Özellikle şeker, ayçiçek yağı, patates, soğan bunların hiçbirinde bir sorunumuz yok. Et sorununu da kısa süre önce açıkladığımız hayvancılık yol haritası ile çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Verimde artış hedefliyoruz

Hayvancılık yol haritasında açıklanan desteklerin tamamını bitkisel üretime de kaydıracaklarını vurgulayan Yumaklı, “Hayvancılıkta genç isen bir çarpan, kadın isen ayrı bir çarpan veya hastalıktan ari bir işletme isen farklı bir çarpan ile destek katlanarak artıyor. Şimdi ise bunu bitkisel üretimde uygulayacağız. Ana hedefimiz verim artışı. Bir dekardan 250 kilo değil, 500 kilo almak için yeni nesil destekleri verimlilikle doğru orantılı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizi rakipleriyle yarışabilecek kalitede üretim için yönlendireceğiz” diye konuştu.

7 bin 500 denetçi sahaya iniyor

Her Ramazan ayı öncesi denetimleri sıkılaştırdıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, artan tüketimi de fırsat bilerek gıdada sahtekarlık yapanları uyardı: “Ramazan'da tüketimi artan ürünleri 7 bin 500 gıda denetçisi arkadaşımızla sağlık ve hijyen açısından mercek altına alacağız. Rutin denetimlerimizin yanı sıra bu denetimlerimiz Ramazan boyunca sürecek. Vatandaşlarımızı Ramazan ayında kimsenin huzursuz etmesine izin vermeyeceğiz.”



















