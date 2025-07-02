Cinsiyet hormonu ilaçlarına sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı, çocuk ve gençlerde cinsiyet gelişimini etkileyen hormon içerikli ilaçların kötüye kullanımını önlemek amacıyla yeni düzenlemelere gitti. Artan şikayetler üzerine, 21 yaş altı bireylerde testosteron, östrojen ve ergenlik baskılayıcı ilaçların reçetelenmesi yalnızca uzman hekim raporuyla ve “Reçetem Sistemi” üzerinden yapılabilecek. Bu ilaçlar ayrıca “İlaç Takip Sistemi” ile izlenecek. Bakanlığın 81 ile gönderdiği yazıda, bazı reçetelerin tıbben uygun olmayan gerekçelerle yazıldığı ve yurt dışı uygulamaların taklit edildiği belirtildi. GnRH analogları, testosteron ve östrojen gibi ilaçlara özel takip getirildi. Yeni düzenlemeyle, erken menopoz ve rahim kistleri dışındaki kullanımlar sınırlandırıldı. Bilim Kurulu, çocuk ve gençlerde kullanım kriterlerini belirleyecek. İngiltere, Finlandiya ve ABD gibi ülkelerde de benzer sınırlamalar uygulanıyor.