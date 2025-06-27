Hormon tedavisine 21 yaş sınırı geldi: Gençlerde telafisi mümkün olmayan hasarların önüne geçecek düzenleme

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet hoşnutsuzluğunda ergenlik blokajını ve hormon kullanımını 21 yaş altında yasakladı.
Bilim Komisyonu tavsiye etti, Bakanlık uygulamaya koydu… Sağlık Bakanlığı, Bilim Komisyonu'nun tavsiye kararıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Cinsiyet hoşnutsuzluğu (disforisi) yaşayan bireylerde kullanılan ergenlik baskılayıcı ilaçlar ve hormon tedavileri artık 21 yaş altındaki kişilere uygulanamayacak.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, cinsiyet disforisi (hoşnutsuzluğu) tanısı alan bireylerde kullanılan hormon ilaçlarının ve ergenlik baskılayıcıların 21 yaş altındaki bireylere reçete edilmesini yasakladı.
Bilimsel Değerlendirme Komisyonu’nun önerisiyle alınan karar doğrultusunda, ergenlik çağındaki çocuklara kalıcı etkiler bırakabilecek bu tür tıbbi müdahalelere devlet eliyle sınır getirilmiş oldu. Kararda, aile yapısının ve çocuk haklarının korunması öncelikli gerekçe olarak öne çıktı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), cinsiyet disforisi (hoşnutsuzluğu) tanısı alan bireylerde kullanılan hormon ilaçları ve ergenlik baskılayıcıların (GnRH analogları) 21 yaş altındaki bireylerde kullanımını yasakladı.
Karar, Bilimsel Değerlendirme Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alındı ve 81 ilin valiliğine resmi yazıyla iletildi.
Kurul kararında; özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde kullanılan hormon tedavilerinin uzun vadeli etkilerinin belirsizliğine dikkat çekildi.
Yazıda, “Bu ilaçların uzun dönemli etkileri konusunda bilimsel belirsizlikler bulunmakta ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilmektedir” ifadeleri yer aldı.
Hiçbir şekilde reçete edilmeyecek
Yazıya göre, GnRH analogları (ergenlik baskılayıcı ilaçlar) ve çapraz cinsiyet hormonları (testosteron ve östrojen)
21 yaş altı bireylere hiçbir şekilde reçete edilemeyecek.
Bu karar, Türkiye’de ilk kez bu tür tedavilerin yasal yaş sınırıyla sınırlandırılması anlamına geliyor.
Aile yapısı ve çocuk hakları vurgusu
Kararda Anayasa’nın 41. maddesine vurgu yapılarak, “Aile, Türk toplumunun temelidir” ifadesine yer verildi. Aile yapısının korunması ve çocukların sağlıklı gelişiminin devletin temel görevi olduğuna dikkat çekildi.
Sadece 21 yaş üzeri için kullanılabilecek
Bilimsel Değerlendirme Komisyonu, özellikle ergenlik çağındaki çocukların psikolojik, fizyolojik ve nörolojik gelişimlerinin devam ettiği bir dönemde bu ilaçların kullanımının sakıncalı olduğunu ve ciddi riskler taşıdığını belirtti. Karar doğrultusunda ilaçların sadece erişkin yaş grubuna (21 yaş ve üzeri) reçete edilmesine izin verilecek.
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