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Üniversite hastanelerindeki cinsiyet klinikleri artık denetlenecek: Özel komisyon kuruldu

Üniversite hastanelerindeki cinsiyet klinikleri artık denetlenecek: Özel komisyon kuruldu

Şefika Nur Çiftçi
00:0831/01/2025, vendredi
G: 31/01/2025, vendredi
Yeni Şafak
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Artık çocukların hayatı kararmayacak: Sağlık Bakanlığının yeni kurduğu komisyon 'cinsiyet disforisi kliniklerini' denetleyecek
Artık çocukların hayatı kararmayacak: Sağlık Bakanlığının yeni kurduğu komisyon 'cinsiyet disforisi kliniklerini' denetleyecek

Geçtiğimiz aylarda evladı cinsiyet değiştirme sürecinde olan bir babanın feryadını duyurmuş ve Yeni Şafak olarak üniversite hastanelerinde kurulan ‘cinsiyet disforisi kliniklerinin’ denetlenmeleri gerektiğini ısrarla gündeme getirmiştik. O klinikler artık denetlenecek. Cinsiyet Değişikliği Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu kuruldu.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan denetim ve faaliyetlerin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelge çerçevesinde kamu hastanelerine kapsamlı teftişler başlattığını duyurdu.


Denetim sürecine bilim adamları ve bilim kadınları da dahil edildi.


Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra,
20 farklı branşta Sağlık Bakanlığı Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonları
kuruldu. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirlendi.


Evladı cinsiyet değiştirme sürecinde olan baba geçtiğimiz aylarda yetkililere seslenerek özellikle üniversite hastanelerine dikkat çekmişti: "Üniversitemiz bizi dikkate almıyor. 'Eğilimi ne tarafaysa ben o tarafa hazırlayacağım' diyor."

LGBT lobisini üzen haber: Devlet harekete geçti


Kurulan bu komisyonlardan biri de
Cinsiyet Değişikliği Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu
oldu.

Söz konusu komisyon, cinsel kimlik karmaşası yaşayan hastaların başvurduğu ve hizmet aldığı tüm hastanelerin işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.





Son 10 yılda çoğaldılar: Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe başı çekiyor...


Yeni Şafak’ın hazırladığı LGBT dosyasının 3. bölümü olan ve “Üniversite hastaneleri LGBT lobisinin esiri mi oldu?” başlığı ile yayınlanan haberde, son 10 yıl içinde ‘cinsiyet disforisi kliniği’ ya da ‘trans kliniği’ ismiyle açılan polikliniklere dikkat çekilmişti.


Bu klinikler başta; İstanbul Tıp (Çapa), Cerrahpaşa, Hacettepe, Marmara ve Kocaeli üniversitelerinin araştırma hastanelerinde faaliyet gösteriyor.


Kliniklere başvuran yüzlerce çocuk, önce psikiyatrların, ardından endokrinologların gözetimi altında hormon ilaçları ile ameliyat sürecine hazırlanıyor.


YouTube
Üniversite hastanelerindeki cinsiyet klinikleri artık denetlenecek: Özel komisyon kuruldu
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31 janvier, vendredi


O baba yetkililere seslenmişti: Feryadı duyuldu


Bu çocuklardan biri de iş adamı bir babanın evladıydı.


Geçtiğimiz aylarda Yeni Şafak’a konuşan baba
; çocuğunun hormon ilaçlarını reçetesiz bir şekilde aldığını ve yıllar içinde cinsiyetini nasıl terk ettiğini anlattı ve üniversitelerin araştırma hastanelerindeki denetimsizliğine de tepki göstermişti.


YouTube
Üniversite hastanelerindeki cinsiyet klinikleri artık denetlenecek: Özel komisyon kuruldu
Gündem
31 janvier, vendredi


Yetkililere seslenen baba,
“Ne yapacağımızı bilemiyoruz, kendimiz bulmaya uğraşıyoruz. Benim evladım müracaat ettiğinde üniversite 'onun beyanına göre' onu bir sürece hazırlıyor.
Bir erkekte olması gereken hormonların tamamı orijinal haliyle var ama bunu üniversitemiz dikkate almıyor. Diyor ki "Eğilimi ne tarafaysa ben o tarafa hazırlayacağım" diyor. Mesela bugün ameliyatın, bir devlet bunu engelleyebilir, en azından der ki 25 yaşına kadar ben buna reşidin olgunlaşma sürecine kadar, ben buna müsaade etmiyorum. 15 yaşındaki bir çocuğun aldığı karar doğru olabilir mi? Bu mümkün müdür ki? Devlet bu konudaki açığını bence fark etmeli
ve bu konudaki bu evlatlarımıza, bu ailelere nasıl yardımcı olabileceğini tespit etmeli. İnsanlarımız, biz eziliyoruz bu noktada”
ifadelerini kullanmıştı.




Denetimler önümüzdeki dönem başlıyor


Artık bu hastaneler ve klinikler Cinsiyet Değişikliği Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu tarafından denetlenecek.

Kurulan komisyonların, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımların atılacağı belirtildi.


Sağlık Bakanlığı güncellenen teftiş rehberine göre pilot illerde denetim mekanizmasını uyarladıktan sonra tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirecek.


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