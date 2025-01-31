Üniversite hastanelerindeki cinsiyet klinikleri artık denetlenecek: Özel komisyon kuruldu

Bir erkekte olması gereken hormonların tamamı orijinal haliyle var ama bunu üniversitemiz dikkate almıyor. Diyor ki "Eğilimi ne tarafaysa ben o tarafa hazırlayacağım" diyor. Mesela bugün ameliyatın, bir devlet bunu engelleyebilir, en azından der ki 25 yaşına kadar ben buna reşidin olgunlaşma sürecine kadar, ben buna müsaade etmiyorum. 15 yaşındaki bir çocuğun aldığı karar doğru olabilir mi? Bu mümkün müdür ki? Devlet bu konudaki açığını bence fark etmeli