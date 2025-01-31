Üniversite hastanelerindeki cinsiyet klinikleri artık denetlenecek: Özel komisyon kuruldu

Geçtiğimiz aylarda evladı cinsiyet değiştirme sürecinde olan bir babanın feryadını duyurmuş ve Yeni Şafak olarak üniversite hastanelerinde kurulan ‘cinsiyet disforisi kliniklerinin’ denetlenmeleri gerektiğini ısrarla gündeme getirmiştik. O klinikler artık denetlenecek. Cinsiyet Değişikliği Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu kuruldu.
Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan denetim ve faaliyetlerin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelge çerçevesinde kamu hastanelerine kapsamlı teftişler başlattığını duyurdu.
Denetim sürecine bilim adamları ve bilim kadınları da dahil edildi.
LGBT lobisini üzen haber: Devlet harekete geçti
Söz konusu komisyon, cinsel kimlik karmaşası yaşayan hastaların başvurduğu ve hizmet aldığı tüm hastanelerin işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.
Son 10 yılda çoğaldılar: Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe başı çekiyor...
Yeni Şafak’ın hazırladığı LGBT dosyasının 3. bölümü olan ve “Üniversite hastaneleri LGBT lobisinin esiri mi oldu?” başlığı ile yayınlanan haberde, son 10 yıl içinde ‘cinsiyet disforisi kliniği’ ya da ‘trans kliniği’ ismiyle açılan polikliniklere dikkat çekilmişti.
Bu klinikler başta; İstanbul Tıp (Çapa), Cerrahpaşa, Hacettepe, Marmara ve Kocaeli üniversitelerinin araştırma hastanelerinde faaliyet gösteriyor.
O baba yetkililere seslenmişti: Feryadı duyuldu
Bu çocuklardan biri de iş adamı bir babanın evladıydı.
Denetimler önümüzdeki dönem başlıyor
Kurulan komisyonların, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımların atılacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı güncellenen teftiş rehberine göre pilot illerde denetim mekanizmasını uyarladıktan sonra tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirecek.