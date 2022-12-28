Çipte tarih uzuyor

Evde yaşayan kedi ve köpeklere çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak’a kadar 6 aylıktan büyük evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipli kedi köpeklere çip taktırmada 31 Aralık’ta sona erecek sürenin uzayacağı sinyalini verdi. Kirişci, “Çip takma verilerinde şu ana kadarki rakama bakarak değerlendirme yapacağız. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Çip takma süresinde uzatma olabilir” dedi. Bakanlık da ev hayvanı sahiplerinin yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde, “mikroçip uygulaması ve kayıt işleminin” takip eden süreçte “herhangi cezai işlem uygulanmadan” tamamlanabileceğini duyurdu.

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