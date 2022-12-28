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ANKARA

Çipte tarih uzuyor

Evde yaşayan kedi ve köpeklere çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Çip takma verilerinde şu ana kadarki rakama bakarak değerlendirme yapacağız. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Çip takma süresinde uzatma olabilir” dedi.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Çipte tarih uzuyor
6 aylıktan büyük evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Evde yaşayan kedi ve köpeklere çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak’a kadar 6 aylıktan büyük evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipli kedi köpeklere çip taktırmada 31 Aralık’ta sona erecek sürenin uzayacağı sinyalini verdi. Kirişci, “Çip takma verilerinde şu ana kadarki rakama bakarak değerlendirme yapacağız. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Çip takma süresinde uzatma olabilir” dedi. Bakanlık da ev hayvanı sahiplerinin yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde, “mikroçip uygulaması ve kayıt işleminin” takip eden süreçte “herhangi cezai işlem uygulanmadan” tamamlanabileceğini duyurdu.

Hayvan sahipleri dikkat: Son üç hafta kaldı cezası var
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Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralıka sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2021de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvana mikroçip takıldı.
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Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022de bitecek.
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Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor.
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Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek.
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MİKROÇİP NERELERDE TAKTIRILACAK?Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri; il, ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.
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Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor.
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Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak.
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Yılbaşına kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 1634 TL ceza uygulanacak.
Hayvan sahipleri dikkat: Son üç hafta kaldı cezası var
Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvana mikroçip takıldı. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek. Peki, evcil hayvanlara çip taktırmak için son tarih ne zaman?
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