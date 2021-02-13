Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: Bir ölü 12 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriyeli Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Çobanbey kent merkezinde öğle saatlerinde teröristler tarafından işlek bir caddeye bırakılan bomba yüklü araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlamada 1 kişi ölürken, 12 kişi ise yaralandı. Bölgedeki ev, iş yeri ve araçların da hasar gördüğü patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, saldırı sonrası yerel kolluk kuvvetleri önlemlerini arttırdı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar komuta kademesi ile sınır hattındaki birlikleri denetliyor