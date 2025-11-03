Yeni Şafak
Çocuğu suça karıştırana 10 yıl hapis

Uğur Duyan
04:003/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketinin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

30 maddeden oluşması öngörülen teklif, ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında düzenlemeler içeriyor. Teklifle, suç örgütlerinde çocukları araç olarak kullanan yöneticilere 5 ila 10 yıl arası hapis cezası verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın cezası 4–8 yıldan 5–10 yıla, örgüt üyeliğinin ceza üst sınırı ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Örgütün silahlı olması halinde bu cezalar yarı oranında artırılacak. Çocukları suça alet eden örgüt üyeleri de aynı şekilde cezalandırılacak.

ÇOCUK HÜKÜMLÜYE AÇIĞA ALINMA HAKKI

Düzenlemeye göre, çocuk hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitim evine ayrılmasına psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, rehber öğretmen veya öğretmen gibi uzmanların da katıldığı idare ve gözlem kurulu karar verecek.

Tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen çocuk hükümlüler, en fazla 6 ay içinde yeniden değerlendirilecek. Ayrıca, kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise 5 yıl veya daha az hapis cezası alan çocuklar, cezalarını çocuk eğitim evlerinde çekecek.

FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ KAPALIDA

Ceza infaz kurumlarından firar eden, haklarında tutuklama kararı bulunan veya disiplin cezası almış çocuk hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararıyla kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek. Ancak, tehlikeli durumda olmayan ve 10 yıl veya daha az hapis cezasıyla yargılanan çocuk tutuklular, infaz hâkiminin onayıyla çocuk eğitim evlerinde kalabilecek. Eğitim evlerinde kalma şartlarını kaybeden çocuklar ise yeniden kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilecek.



#Suç
#Toplum
#Çocuk
