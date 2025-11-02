'Birlik ve kardeşlik güçlensin' çağrısı

10-16 Eylül tarihleri arasında 20 inanç ve kanaat önderinin katkısıyla oluşturulan rapor, 6 Ekim’de imzaya açıldı ve 30 ocak, 7 federasyon, 130 vakıf, dernek ve cemevi dâhil toplam 167 kurum tarafından imzalandı. Raporda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik attığı adımlar “önemli ve olumlu” olarak nitelendirildi. Devletin Alevi-Bektaşi vatandaşlarla bütünleşme çabalarının artarak sürmesinin, toplumsal barış ve kardeşlik açısından “hayati” öneme sahip olduğu vurgulandı.

Tarihsel süreçte Alevi-Bektaşi toplumuna karşı oluşan ön yargıların “yanlış bir zihniyetin ürünü” olduğu ifade edilen raporda, siyasi liderlerin bu yanlış algıların giderilmesi için ortak tutum sergilemesinin önemine dikkat çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversitelerin de sürece dâhil edilmesi önerildi. Yeni Anayasa tartışmalarına da değinilen raporda, Anayasa’nın ilk dört maddesi ile 66. maddenin korunması gerektiği belirtilerek, “Türk milli kimliği” dışında etnik, dini ya da kültürel kimliklere yer verilmemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca nefret suçlarına karşı sert yaptırımlar talep edildi. Cemevlerinin 2022’de kazandığı yasal statünün tüm mevzuata yayılması istenen raporda, ortaokul ve liselerde seçmeli Alevilik-Bektaşilik dersleri açılması önerildi. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlanması talep edildi. TRT bünyesinde Alevi-Bektaşi kanalı kurulması da önerilerdi.