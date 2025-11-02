En iyi kareler için keşif başlıyor

“Dünyanın Seyahat Konularını Keşfet” temasıyla düzenlenen “Sykroad ile Keşfet” yarışması, seyahat tutkunlarının en iyi karelerini bir araya getiriyor. Dört farklı kategoride yarışacak fotoğraflar için büyük ödül 125.000 TL.
Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, altıncı yılında bir kez daha fotoğraf tutkunlarını keyifli bir keşif yolculuğunda bir araya getiriyor. Albayrak Medya’nın dijital markası ve “Yaşarken gez, gezerken yaşa” sloganıyla seyahat yayıncılığına devam eden Skyroad tarafından “Dünyanın Seyahat Konularını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışma, seyahat tutkunlarının en iyi karelerinden oluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yarışmanın kazananları büyük ödüllerin sahibi olacak. Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz’in üstlendiği yarışmanın bu seneki jürisi ise şöyle: Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Korkmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ömer Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk. “Profesyonel seyahat fotoğrafları”, “Drone fotoğrafları”, “Cep telefonu fotoğrafları” ve “Mutlu et mutlu ol” olmak üzere dört ayrı kategoride ödül verilecek olan yarışmanın ilk üç kategorisinde birinciye 125.000 TL, ikiciye ise 75.000 TL verilecek. “Mutlu et mutlu ol” kategorisi ödülü ise 100.000 TL.
Başvuru sadece iki adım
Geçtiğimiz hafta başlayan başvurular 26 Kasım’a kadar devam edecek. Yarışmaya katılım ise sadece iki adımdan oluşuyor: İlk adım, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarında çektiğiniz fotoğrafları, Instagram’da @skyroad hesabını takip ederek ve #skyroadilekesfet etiketiyle paylaşmanız gerekiyor. Ayrıca paylaşım sırasında @skyroad hesabını etiketlemeyi unutmayın. İkinci adımda “skyroadilekesfet.com” adresinde yer alan “Yarışmaya Başvur” bölümünü tıklayarak formu doldurun ve fotoğrafınızı sisteme yükleyin. Her kategoriye en fazla üç fotoğrafla başvuru yapılabilir. Başvurular, jüri tarafından değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılar Skyroad tarafından duyurulacaktır.
Geçtiğimiz yıl 40 milyon kişiye erişildi
Geçtiğimiz yıl yarışmada “Profesyonel Seyahat Fotoğrafları” dalında birincilik Nurettin Boydak’ın “Sahra Çölü”, ikincilik ödülü ise Volkan Karagülleoğlu’nun “Piramitler” adlı eserlerinin olmuştu. Drone Fotoğrafları Kategorisinde birincilik ödülünü “Yağmur Bulutları” fotoğrafıyla Recep Çelik alırken ikincilik ödülünü “Vazelon Manastırı” çalışmasıyla A. Fatih Akçay almıştı. Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi’nde ise birincilik ödülüne “Sokak Lezzetleri” çalışmasıyla Neşe Arı, ikincilik ödülüne ise “Kaya Mezarlarında Sohbet” fotoğrafıyla Sezai Özaltın değer görülmüştü. Son olarak Mustafa Gezer ise “Hacivat-Karagöz” fotoğrafıyla “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü”nü almıştı. Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin geçtiğimiz yıl dijitalde yaklaşık 40 milyon kişiye eriştiklerini söylemişti.