En iyi kareler için keşif başlıyor

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, altıncı yılında bir kez daha fotoğraf tutkunlarını keyifli bir keşif yolculuğunda bir araya getiriyor. Albayrak Medya’nın dijital markası ve “Yaşarken gez, gezerken yaşa” sloganıyla seyahat yayıncılığına devam eden Skyroad tarafından “Dünyanın Seyahat Konularını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışma, seyahat tutkunlarının en iyi karelerinden oluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yarışmanın kazananları büyük ödüllerin sahibi olacak. Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz’in üstlendiği yarışmanın bu seneki jürisi ise şöyle: Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Korkmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ömer Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk. “Profesyonel seyahat fotoğrafları”, “Drone fotoğrafları”, “Cep telefonu fotoğrafları” ve “Mutlu et mutlu ol” olmak üzere dört ayrı kategoride ödül verilecek olan yarışmanın ilk üç kategorisinde birinciye 125.000 TL, ikiciye ise 75.000 TL verilecek. “Mutlu et mutlu ol” kategorisi ödülü ise 100.000 TL.