Çocuk desteği kalıcı hale geliyor

Aile Yılı kapsamında devreye alınan çocuk destekleri yasal nitelik kazanacak. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Yardımlar annenin hesabına yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı destekler için adım atılıyor. 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocukların aileleri için zorunlu destek programı oluşturulacak. Genç nüfusun artırılması için çalışmalar devam edecek. Aile Yılı kapsamında devreye alınan çocuk destekleri başvuru halinde ödenen sosyal yardım olmaktan çıkarılacak, zorunlu ödeme kalemleri arasına alınacak.
BAKANLIĞIN BÜTÇESİNE DAHİL OLACAK
Edinilen bilgiye göre, Meclis gündemine alınacak yasa teklifiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'sosyal yardım' statüsünde verilen çocuk destekleri yasal zemine taşınacak. Bütçede 'çocuk yardımı' kalemi olarak geçecek bu destekler artık başvurulması halinde alınan sosyal yardım olmaktan çıkarak zorunlu sosyal destek sayılacak.
5 YAŞINA KADAR ZORUNLU
Böylece kalıcılık kazanacak olan çocuk desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe kalemleri arasına girecek. Teklife göre, Türkiye'de yaşayan ve 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşına kadar zorunlu destek kalemi oluşturulacak. Bu kapsamda bu yıldan itibaren ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmadan çocuk yardımları her ay annelerin hesaplarına aktarılacak.
KADIN İSTİHDAMINA 32 BİN 500 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde (KİPAP) verdikleri desteği yükselttiklerini söyledi. Işıkhan, "Kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladığımız ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkardık. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiyoruz" dedi.