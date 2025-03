Çocuk desteği kalıcı hale geliyor

Böylece kalıcılık kazanacak olan çocuk desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe kalemleri arasına girecek. Teklife göre, Türkiye'de yaşayan ve 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşına kadar zorunlu destek kalemi oluşturulacak. Bu kapsamda bu yıldan itibaren ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmadan çocuk yardımları her ay annelerin hesaplarına aktarılacak.