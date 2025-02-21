Ekonomi yönetimi ihracatçıların nabzını tutacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bölgesel kalkınma planları kapsamında geliştirilen 5 yıllık projelerin tanıtım toplantılarını ihracatçı birlikleri için de düzenleyecek. EKK toplantıları ihracatıyla öne çıkan illerde gerçekleştirilecek. Nisanda bölgesel buluşmalarını tamamlayacak olan EKK, 14 ihracatçı birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir araya gelecek. İhracatçı birliklerinin bulunduğu Mersin, Antalya, Denizli, Trabzon gibi illerde ihracatçılar ekonomi yönetimiyle görüşecek. Yine Elazığ, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kayseri'de de toplantıların yapılması gündemde. Ayrıca TİM ile de İstanbul'da bir toplantı organize edilecek.
SORUNLAR YERİNDE DİNLENECEK
Bu toplantılarda yerel ihracatçıların sorunları yerinde dinlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar, ihracatçıların taleplerine yüz yüze yanıt verme olanağı bulacak. Böylece EKK'nın aylık ajandasında ihracatçılara da başlık açılacak.