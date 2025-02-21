Ekonomi yönetimi ihracatçıların nabzını tutacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bölgesel kalkınma planları kapsamında geliştirilen 5 yıllık projelerin tanıtım toplantılarını ihracatçı birlikleri için de düzenleyecek. EKK toplantıları ihracatıyla öne çıkan illerde gerçekleştirilecek. Nisanda bölgesel buluşmalarını tamamlayacak olan EKK, 14 ihracatçı birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir araya gelecek. İhracatçı birliklerinin bulunduğu Mersin, Antalya, Denizli, Trabzon gibi illerde ihracatçılar ekonomi yönetimiyle görüşecek. Yine Elazığ, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kayseri'de de toplantıların yapılması gündemde. Ayrıca TİM ile de İstanbul'da bir toplantı organize edilecek.