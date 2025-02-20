Fuarcılık sektörüne yeni destek: Ticaret Bakanlığı 'ülke ekonomisine rekor katkı' deyip açıkladı

"Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi 'diğer iş hizmetleri' ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 5,1 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı zaman da TOBB tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2024 yılında ülkemizde düzenlenen fuarlara yaklaşık 22 bin yabancı katılımcı ve 900 bin yabancı ziyaretçi iştirak etmiştir"