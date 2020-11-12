Çocuk parkına PKK paçavrası

31 Mart seçimlerinde HDP’nin açıktan destek verdiği CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nden yeni skandal. Belediye bir çocuk parkına terör örgütü PKK’nın paçavrasını resmetti. İstasyon Mahallesindeki Atatürk Parkı’nın bakım ve onarım çalışmalarının ardından, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde ilginç bir detay yer aldı. Oyun parkı tabanına çizilen yıldız motifinin, PKK paçavrası ile benzerliği dikkat çekti.

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GÖZDEN KAÇACAK BİR HATA DEĞİL

Çocukların terör propagandasına alet edildiğini belirten AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, “Konu akşam fark edilince kaymakamlığa bilgi verdik. Emniyete bildirildi. Belediyeden düzeltme gelir mi bilemiyoruz. Yeni yaptılar, yanlış olduğunu söyledik. Bu gözden kaçacak bir hata değil. Resmen çocukları alet ettiler. Ortaklıklarını bir şekilde kendileri söylemeseler bile biz biliyoruz. İstanbul’un farklı farklı yerlerinde de bu tarz işlemler yapıyorlar. Ortaklıklarını ve aşklarını, çocukları alet ederek göstermeye çalışıyorlar. Yazık günah, Küçükçekmecemize İstanbulumuza yazık” dedi.

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