Çocuk parkına PKK paçavrası

31 Mart seçimlerinde HDP’nin açıktan destek verdiği CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nden yeni skandal. Belediye bir çocuk parkına terör örgütü PKK’nın paçavrasını resmetti. İstasyon Mahallesindeki Atatürk Parkı’nın bakım ve onarım çalışmalarının ardından, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde ilginç bir detay yer aldı. Oyun parkı tabanına çizilen yıldız motifinin, PKK paçavrası ile benzerliği dikkat çekti.
GÖZDEN KAÇACAK BİR HATA DEĞİL
Çocukların terör propagandasına alet edildiğini belirten AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, “Konu akşam fark edilince kaymakamlığa bilgi verdik. Emniyete bildirildi. Belediyeden düzeltme gelir mi bilemiyoruz. Yeni yaptılar, yanlış olduğunu söyledik. Bu gözden kaçacak bir hata değil. Resmen çocukları alet ettiler. Ortaklıklarını bir şekilde kendileri söylemeseler bile biz biliyoruz. İstanbul’un farklı farklı yerlerinde de bu tarz işlemler yapıyorlar. Ortaklıklarını ve aşklarını, çocukları alet ederek göstermeye çalışıyorlar. Yazık günah, Küçükçekmecemize İstanbulumuza yazık” dedi.
SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN
- Korkut sözlerine şöyle devam etti: “Sabahtan beri çok ciddi şekilde 5-6 telefon aldık. Koskoca parkta 8-10 oyun grubu var. Onların fotoğrafı değil de özellikle iki tane yıldızlı fotoğrafı paylaşmış olmaları, sanki biraz art niyet olduğunu gösteriyor. Belki belediye olmayabilir ama müteahhit firma... Tabi müteahhitlerin de nasıl seçildiği ortaya çıkıyor. Kötü ve art niyetli kimselerin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki anlamda değerlendirmesini yapacağız.”