Çömlekköy Barajı ekonomiye katkı sağlayacak

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne'de, merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı 11 köyün yararlanacağı Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'yle sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor.

"Barajın ihalesi hayırlısıyla 6 Haziran'da yapılacak. İnşallah ihaleyle birlikte yapımı başlar ve o bölgedeki üreticilerimizi de suyla buluştururuz. Baraj sayesinde kuraklıktan çok söz etmiyor olacağız. Kurak dönemlerde barajdan yapılacak sulamayla sıkıntı yaşamayız. Biz üreticiler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve üretmeye çalışıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle daha iyi olacağına inanıyorum."

"Bulgaristan sınırından merkez ilçeye kadar olan kısımda 11 köyü sulama altına alıyor. Ciddi bir katkısı olacak. Bu barajda doluluk oranı yüksek olduğu dönemlerde nehirlere su takviyesi yapılabilecek. Bilindiği gibi bölgemizde yoğun bir çeltik üretimi var. Bu yılın başında yaşadığımız kuraklık nedeniyle çeltik üreticileri ekim konusunda endişeliydi. Yağışlar sayesinde bu endişe ortadan kalktı. Tabii baraj projesi hayata geçirildiğinde oradan nehre su salıp bu sıkıntı da ortadan kalkacak. Sadece Tunca Nehri kenarındaki üreticiler değil aşağıda Meriç Nehri kenarında üretim yapan üreticiler de bundan faydalanacak."