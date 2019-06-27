Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Çorumda 222 metruk ev yıkıldı
ÇORUM

Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı

Çorum Belediyesi şehir merkezinde kullanılmayan, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evleri tek tek yıkıyor. Şikâyetlere konu olan can ve mal güvenliğini tehdit eden 348 metruk evden, 222 tanesinin yıkımı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi IHA
Can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evleri tek tek yıkılıyor.
Can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evleri tek tek yıkılıyor.

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün tespit ettiği mahalle sakinlerinin ilgili kurum ve emniyet müdürlüğüne yaptığı şikâyetlere konu olan can ve mal güvenliğini tehdit eden 348 metruk evden, 222 tanesinin yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki 348 metruk ev için belediye ve Emniyet Müdürlüğüne şikayet geldiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şikayetlerin belediye ekiplerce tek tek değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucu 348 metruk evden 222’sinin yıkımı gerçekleştirildi. 53 evi de korunaklı hale getirdik. Vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, yeni yollar açmak amacıyla metruk evlerde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıkımlarla metruk evlerin kötü niyetli kullanımının da önüne geçildiğini kaydeden Başkan Aşgın, şu ifadelere yer verdi:

  • "Mahalle sakinlerinden belediyemize ve emniyet müdürlüğüne gelen şikayetler doğrultusunda bir komisyon oluşturuluyor. Her ay toplanan komisyon şikayetleri değerlendiriyor. Yıkım kararı alınan yerlere ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmaları için yönlendiriyoruz. Daha sonra mülk sahibiyle iletişime geçiyoruz. Çorum Belediyesi tarafından yıkılan bu metruk evlerin yıkılmadan önce mülk sahiplerinden onay alıyoruz. İzinsiz hiçbir evi yıkmıyoruz. Metruk evi olup yıktırmak isteyen vatandaşlarımız Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilir."

’Tescilli yapılarda güvenlik önlemi alınıyor’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizde bulunan tarihi tescilli binalar Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescilli yapılardır. Çorum Belediyesi’nin tarihi tescilli yapılara müdahale yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Belediyemiz gerekli güvenlik önlemlerini almak için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 7 tane tarihi tescilli yapının etrafını saç plakalarla çevirip güvenlik önlemi aldık" ifadelerini kullandı

İsyan ateşi Bağdatta yakıldı

İsyan ateşi Bağdat'ta yakıldı

İsrail ve ABD ile anlaşan körfez ülkelerine ilk tepki Bağdat'tan.
İdlibde TSKya saldırı

İdlib'de TSK'ya saldırı

​Esed rejimine bağlı güçlerin saldırısında 1 askerimiz şehit oldu.
Okula başlamayaşı 69 aya çıktı

Okula başlama
yaşı 69 aya çıktı

​Eğitimde yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi.
Elektrik fiyatına zam

Elektrik fiyatına zam

1 Temmuz itibariyle kullanım ücreti faturaya zamlı yansıyacak.
Filistin'e devletsiz<br>Dubai teklifi

Filistin'e devletsiz
Dubai teklifi

Filistinlilere siyasi haklarına karşı rüşvet teklif ettiler.
Mazbatasını aldı

Mazbatasını aldı

​İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevini devraldı.
Alternatif yollarda<br>indirim yapılsın

Alternatif yollarda
indirim yapılsın

​FSM'deki çalışma trafiği kitledi: Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli için indirim talebi.
Son 3 gün!

Son 3 gün!

Ödemeler hafta sonu da tahsil edilecek.

S-400<br>bitmiş bir alımdır

S-400
bitmiş bir alımdır

​Milli Savunma Bakanı Brüksel'de Jeffrey ile görüştü.
F-16'dan<br>Fatih'e selam

F-16'dan
Fatih'e selam

Olası bir tacize karşı havadan koruyorlar.
Osmanlı reddetmişti<br>Araplar kabul edecek mi?

Osmanlı reddetmişti
Araplar kabul edecek mi?

İsrail, ABD eliyle Filistin'i ilhak etmenin peşinde.
Meclis'e geliyor

Meclis'e geliyor

Kasadaki ​40 milyar TL bütçeye aktarılacak.
Vicdansız yakalandı

Vicdansız yakalandı

​Yolda yürürken ağacı kıran şüpheli gözaltında.
Yağışlar serinletecek

Yağışlar serinletecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için son dakika uyarısı.
Kritik ismin <br>cezası belli oldu

Kritik ismin
cezası belli oldu

​Eski YARSAV Başkan Yardımcısına FETÖ'den ceza.
Türkiye F-35<br>pazarı değil ortağı

Türkiye F-35
pazarı değil ortağı

Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Askerlik teklifi yasalaştı
Gündem

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamasının ardından 6 ayı dolduranlar terhis olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasayı ne zaman imzalayacağı sorusu da netlik kazandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır" açıklamasını yaptı. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Polis telsiz yerine cep telefonuna yöneldi: WhatsApp milli güvenlik sorunu
Gündem

Polis telsiz yerine cep telefonuna yöneldi: WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçlerinin görev yerlerinden ya da katıldıkları operasyonlardan sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmasının neden olduğu sıkıntılar herkesin malumu. Ancak, özellikle son dönemlerde daha da artan 'bilgi akışını cep telefonu üzerinden sağlamak' refleksi çok daha büyük sıkıntılara neden olabilir. Polis ve askerlerin güvenli hatlar yerine doğrudan WhatsApp ve benzer uygulamalar üzerinden tüm akışı sağlamasının 'geri dönülmez zararlar' verebileceğine işaret eden uzmanlar yerli ve milli yazılımların önemine değindi.
Gölbaşı’nda yaralar sarılıyor
Gündem

Gölbaşı’nda yaralar sarılıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek olumsuz hava şartları nedeniyle zarar gören mahalleleri ziyaret ederek durum tespitinde bulunurken, hasarın karşılanması için çalışmaların derhal başlaması talimatını verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.