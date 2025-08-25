Yeni Şafak
Çorum'da genç adama sokak ortasında silahlı pusu

25/08/2025, Pazartesi

00:5925/08/2025, Pazartesi
IHA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
IHA

Çorum'un Varinli Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan 25 yaşındaki vatandaş bacağından yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Çorum’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Varinli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi İsmet Y.’ye (25) silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği İsmet Y. bacağından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



