Çorum'da günlerdir aranan vatandaşın son görüntüleri ortaya çıktı

00:5522/08/2025, Cuma
Görüntülerde, yaşlı adamın kaybolmadan önce elindeki ekmek poşetiyle yürüdüğü görülüyor.
Çorum'da 16 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan 86 yaşındaki vatandaşın, kaybolmadan önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum’un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşlı adamın kaybolmadan önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos günü saat 14.00 sularında Uludere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy’de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit’in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" demesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adama ait bir ize rastlanamadı. 115 personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına kadavra köpekleri ve dronlarla da destek veriliyor.

Kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, yaşlı adamın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı adamın kaybolmadan önce elindeki ekmek poşetiyle yürüdüğü görülüyor.



#Çorum
#İskilip
#Yerliköy
