Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesi yandı

09:0319/08/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Çorum-Sungurlu
Çorum-Sungurlu

Çorum'da seyir halindeki çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla mevkiinde saat 00.30 sıralarında Salih Kulu yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü TIR’ı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



#Çorum
#yangın
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro-branş dağılımı ve şartları açıklandı mı?