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Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23:5530/03/2025, Pazar
G: 31/03/2025, Pazartesi
AA
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Çorum'da otomobil şarampole devrildi.
Çorum'da otomobil şarampole devrildi.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ramazan A. (38) idaresindeki 19 AEH 321 plakalı otomobil, Aşdağul beldesi Malkayası mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



#Çorum
#Ortaköy
#TRAFİK KAZASI

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