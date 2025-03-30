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Seyir halindeki araç alev topuna döndü: Şans eseri yaralanan olmadı

Seyir halindeki araç alev topuna döndü: Şans eseri yaralanan olmadı

23:5730/03/2025, Pazar
G: 31/03/2025, Pazartesi
IHA
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Gümüşhane'de seyir halindeki araç alev topuna döndü.
Gümüşhane'de seyir halindeki araç alev topuna döndü.

Gümüşhane'de seyir halindeki araç, elektrik aksamındaki sorun nedeniyle alev aldı. Ekipler alevleri söndürmekte güçlük yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiran-Kelkit karayolunda Kelkit istikametine giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki 29 AAP 862 plakalı aracın motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracını kenara çekerek indiğinde alevler tüm aracı sardı.

Araçta yolcu olarak bulunan Rengin Yücel (21), Eda Çırak (21), Yasemin Güçlü (21) da araçtan son anda inerek yara almadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba harcayan itfaiye erleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Alevlere teslim olan araç hurdaya döndü.


#Gümüşhane
#Yaralı
#Trafik kazası

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