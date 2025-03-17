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Annesinin tabutu başında kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Annesinin tabutu başında kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

11:5017/03/2025, Pazartesi
IHA
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde annesinin cenazesinde tabut başında ağlarken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Safiye Aydın hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Gümüşgöze Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Trabzon'da tedavi gören Havva Kalkan (76) geçen Cuma günü hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, Havva Kalkan'ın cenazesi cenaze namazının kılınması için dün Gümüşgöze Beldesi'ne getirildi.

Havva Kalkan'ın yakınları tabut başında taziyeleri kabul ederken, kızı Safiye Aydın (50) ise annesinin tabutu başında ağlarken yaşadığı acıya dayanamayarak fenalaştı. Yakınları tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Safiye Aydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Safiye Aydın'ın ölüm haberini annesinin cenaze namazının kılındığı esnada öğrenen yakınları iki acıyı bir arada yaşarken, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanında toprağa verilecek.


#Gümüşhane
#Cenaze
#Kelkit

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