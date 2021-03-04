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BİNGÖL

Cougar tipi helikopterlerde 4'üncü kaza: Kırıma uğrayan helikopterin özellikleri ve kaza geçmişi ​

Cougar tipi helikopterlerde 4'üncü kaza: Kırıma uğrayan helikopterin özellikleri ve kaza geçmişi

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde şehit olan 11 askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Kara Kuvvetleri'nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 38’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri.
Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Çekmece köyünden vatandaşlar, bölgeye giderek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine ilk ulaşan köylü, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir
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Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir


COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA


Kara Kuvvetleri'nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 38’e yükseldi.

Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
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Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopterin düştüğü olayın tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç yaralı askerleri nasıl kurtardığını anlattı. Bikeç, 'Karları ellerimle kazıp bir askeri çıkardım, sonra öbür askere yöneldim ceketimi çıkarıp üstüme attım' dedi.



1997'DE 11 ŞEHİT


Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.


2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI


İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Abdullah Ağar: Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş Fırat Kalkanı'nda kritik görevler üstlendi
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Abdullah Ağar: Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş Fırat Kalkanı'nda kritik görevler üstlendi
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HaberTürk'te katıldığı programda Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı. Ağar, 'Genelkurmay istihbarat başkanlığımızı yapmıştı. Komutanımız Fırat Kalkanı'nda kritik görevler üstlendi. Daha sonra korgeneralliğe getirildi. Çok büyük fedakarlıklar yaptı. Başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.



2017'DE 13 ŞEHİT


Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2’si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.


21 ASKER TAŞIYABİLİYOR


Fransa’da imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetleri’ne 1996’dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi.
Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor.

Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
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Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü

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