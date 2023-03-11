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Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak ediliyordu: DSP ittifak kararını resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklamasının ardından siyaset kulisleri de hareketlendi. Seçim hazırlıklarına başlayan partiler yoluna tek başlarına mı yoksa ittifak çatısı altında mı gireceklerine ilişkin karar sürecine girdi. Bu süreçte de Demokratik Sol Parti'nin (DSP) de kararı merak ediliyordu. Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilen DSP bu konudaki kararını açıkladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı.

18:22 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal. (Arşiv)

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal. (Arşiv)

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı.

DSP Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısının ardından konuşan Aksakal, Başkanlık Kurulunun Genel Başkan olarak kendisine tam yetki verdiğini söyledi.

Toplantıda, yetki ve değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Aksakal, "Siyasi Partiler Yasası, seçim yasaları gereği seçimlere katılıp katılmama kararının Parti Meclisi tarafından alınması ve milletvekilleri adaylarımızı hangi yöntemle belirleyeceğimizin kararının alınması gerekiyordu. Bugün Parti Meclisimizde 14 Mayıs 2023'teki seçimlere katılma kararı aldık." dedi.

"Herhangi bir ittifak ile görüşmedik"

Milletvekili adaylarının merkez yoklaması ile belirleneceğini aktaran Aksakal, Parti Meclisi toplantısında tüm gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti. Aksakal, DSP olarak bugüne kadar herhangi bir ittifak ile görüşmediklerini ifade ederek "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi." dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlere katılacak partileri ilan edeceğini anımsatan Aksakal, DSP'nin de seçimlere katılacak yeterliliğinin olduğunu bildirdi.

"Artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kararının açıklanmasına ilişkin Aksakal şunları söyledi:

"Seçim kararının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Deprem felaketini yaşadığımız bu dönemde aynı zamanda seçim çalışmalarının da yapılacak olması bir zorunluluk olsa da yaşamını yitiren ve yaralı yurttaşlarımızı aklımızdan, gönlümüzden çıkardığımız anlamına gelmemelidir. Kendi mecrası içerisinde bu çalışmayı yürüteceğiz."

Ayrıca Aksakal, "Bundan sonraki süreçte olası bir görüşme talebinde, Genel Başkan olarak dün başkanlık kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyi parti meclisimizde oy birliğiyle onaylayarak artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz." diye konuştu.



#cumhur ittifakı
#dsp
#millet ittifakı
#Önder Aksakal
#seçimler
#14 Mayıs
#14 Mayıs seçimleri
#2023 seçimleri
1 saat önce
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Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak ediliyordu: DSP ittifak kararını resmen açıkladı
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