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Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takım'a destek için tribünde yerini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye A Millî Futbol Takımının çeyrek final maçını takip etmek üzere Almanya'ya ulaştı. Erdoğan çifti daha sonra Türkiye-Hollanda maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Türk taraftarlara selam verdi.

Semih Bozkuş
20:34 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:46 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takıma destek için Almanya'da.
Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takıma destek için Almanya'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmada Türkiye A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla yola çıktığı Almanya'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte maçın oynanacağı

Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Türk taraftarlara selam verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Almanya'da

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya
#A Milli Takım
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