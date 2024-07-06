Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Millî Futbol Takımının EURO 2024'te oynayacağı çeyrek final maçı için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşilik ederken, karşılama için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililerin alanda beklediği görüldü. Öte yandan Emine Erdoğan'ın taktığı Türk bayrağı broşu ve kırmızı-beyaz kıyafeti gözlerden kaçmadı.