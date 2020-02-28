Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. İkili görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 22:35 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 23:37 AA