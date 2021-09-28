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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında 29 ya da 30 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek
ABD Başkanı Joe Biden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

Sadece ikili meseleler değil S-400 ve F-35 konusundaki adımlar da bu görüşmede gündeme gelebilir. Diğer gündem maddesinin de Afganistan'daki son durumun olması bekleniyor.

İlk görüşme NATO Zirvesi'nde olmuştu

İki lider son olarak14 Haziran'da Belçika'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Bu görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

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