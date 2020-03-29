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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu

Cumhurbaşkanlığı sisteminde ilk kabine değişimi gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan’ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Bakanlıktaki devir teslim töreninde Turhan, görevi yardımcısı Karaismailoğlu’na devretti. Karaismailoğlu, “Dünyada ses getirecek çok önemli vizyon projelerimiz var” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mehmet Cahit Turhan görevi yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na devretti.
Mehmet Cahit Turhan görevi yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na devretti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ilk kabine değişimi gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan’ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece 10 Temmuz 2018’de işbaşı yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde ilk değişim yaşanmış oldu.

KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

  • 1969 Trabzon doğumlu olan Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Programında tamamladı. 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı. 1998’de İETT Genel Müdürlüğüne geçerek çeşitli birimlerde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002’den itibaren İBB Trafik Müdürlüğü’nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcılığı yapan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009’da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Karaismailoğlu, Temmuz 2016’da TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018’de İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Eylül 2019’da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na atanan Karaismailoğlu 51 yaşında, evli ve 2 çocuk babası.

Bakanlıkta devir teslim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreniyle Mehmet Cahit Turhan, görevi yardımcısı Adil Karaismailoğlu’na devretti. Bakan Karaismailoğlu, “Çok değerli Bakanımızdan kısa süre içerisinde çok şey öğrendik. Önümüzde bütün dünyada ses getirecek çok önemli vizyon projeler var. Onları hep birlikte, hızlı şekilde yürüteceğiz. Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Görevi devreden Turhan ise “Bu görevler kişilere bağlı olmayan kutsal görevler. Bizden önceki dönemlerde görev alan Bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu’na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

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