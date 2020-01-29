Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlunun cenazesine katıldı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı

İstanbul’da Fatih semtinde bulunan İsmailağa Kur’an Kursu kurucularından ve İstanbul’un eski vaizlerinden Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu Hoca'nın cenazesinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu Hoca'nın cenazesinde.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen İsmailağa Kur’an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti. Vanlıoğlu için Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vanlıoğlu’nun çok sayıda seveni camiye akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vanlıoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ahmet Vanlıoğlu Hakk'a yürüdü
GÜNDEM
Ahmet Vanlıoğlu Hakk'a yürüdü

Erdoğan: "Her şeyiyle örnek bir isimdi"

Fatih Camii’ne gelerek cenaze namazına katılan Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu’nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavli leyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti.

Fatih Camii’ne gelerek cenaze namazına katılan Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu’nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavli leyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti.

DHA
Ahmet Vanlıoğlu Hoca'nın cenaze törenine sevenleri akın etti.

'Gönülleri fethetmişti'

Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Bir kaç hafta önce oğlu Masum’a onu söylemiştim. İstanbul’a şöyle bir gelişimde kendisini ziyaret etmek isterim demiştim. Fakat nasip olmadı. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz" diye konuştu.

Ömrünü talebe yetiştirmeye adadı

  • Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine toprağa verilecek. Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.
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