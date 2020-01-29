Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen İsmailağa Kur’an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti. Vanlıoğlu için Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vanlıoğlu’nun çok sayıda seveni camiye akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vanlıoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

GÜNDEM Ahmet Vanlıoğlu Hakk'a yürüdü

Erdoğan: "Her şeyiyle örnek bir isimdi"

Fatih Camii’ne gelerek cenaze namazına katılan Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu’nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavli leyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti.



Fatih Camii’ne gelerek cenaze namazına katılan Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu’nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavli leyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti.



DHA Ahmet Vanlıoğlu Hoca'nın cenaze törenine sevenleri akın etti.

'Gönülleri fethetmişti'

Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Bir kaç hafta önce oğlu Masum’a onu söylemiştim. İstanbul’a şöyle bir gelişimde kendisini ziyaret etmek isterim demiştim. Fakat nasip olmadı. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz" diye konuştu.

Ömrünü talebe yetiştirmeye adadı