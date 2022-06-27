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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Meclis Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Meclis Başkanıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Meclis Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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