Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Meclis Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.
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