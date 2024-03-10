Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakırköy-Kirazlı metro hattını açtı: Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı dolayısıyla Molla Gürani İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışı nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini, metro ve raylı sistem çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 37,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe ile Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunduklarını, böylece İstanbul'u hızı saatte 120 kilometreye çıkan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduklarını belirtti.
İki hafta önce de "Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım" projesini devreye aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse 1,5 asır boyunca şehre hizmet etmiş bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde yeni bir tasarımla, teknolojinin son imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle İstanbul'un raylı sistem hattı yanında turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanlarıyla göz kamaştırıcı bir sosyal ve kültürel değere sahip olduğunu ifade etti.
"Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul"
Diğer ulaşım araçlarıyla entegre olacak
Tören alanındaki vatandaşlara "Buna hazır mıyız?", "31 Mart akşamına kadar ana kademe, kadın kolları, gençler çalışıyor muyuz?" ve "Çok çalışıyor muyuz?" sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Aziz İstanbullular, bakanlığımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm İstanbullu hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum.
Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık.
Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti 5 yıl.
İBB acaba kaç metro yaptı. Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.
Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz.
İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz ama durmayacağız.
Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez, İstanbul'u bırak kayığa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, o nerede? İstanbul'u yönetmek ağır sorumluluk gerektirir.
İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi ve depreme hazırlanması gerekiyor.
İstanbul'u depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Murat kardeşimiz bunu yapabilecek iradeye sahiptir.
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