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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakırköy-Kirazlı metro hattını açtı: Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy Sahil- Bahçelievler- Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. "Günde 1 milyon yolcu taşınacak" diyen Erdoğan, ''Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro yaptı? Yeni hatları biz hayata geçiririz'' ifadelerini kullandı. "Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez" diyen Erdoğan, "İstanbul'u bırak kayığa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, o nerede? İstanbul'u yönetmek ağır sorumluluk gerektirir." diye konuştu.

17:47 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:50 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı dolayısıyla Molla Gürani İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışı nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini, metro ve raylı sistem çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 37,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe ile Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunduklarını, böylece İstanbul'u hızı saatte 120 kilometreye çıkan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduklarını belirtti.

İki hafta önce de "Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım" projesini devreye aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse 1,5 asır boyunca şehre hizmet etmiş bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde yeni bir tasarımla, teknolojinin son imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle İstanbul'un raylı sistem hattı yanında turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanlarıyla göz kamaştırıcı bir sosyal ve kültürel değere sahip olduğunu ifade etti.

"Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul"

İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindiklerini, "Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul" olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya, yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst! Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana, prim vermeyecek, 'Yolun açık olsun.' diyecek.
" ifadelerini kullandı.

Diğer ulaşım araçlarıyla entegre olacak

Tören alanındaki vatandaşlara "Buna hazır mıyız?", "31 Mart akşamına kadar ana kademe, kadın kolları, gençler çalışıyor muyuz?" ve "Çok çalışıyor muyuz?" sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya. İşte o tam ileriye, şimdi ona 'Tam ileri, yolun açık olsun.' demek lazım. Ve ben İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini, yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, bu çabalarımızın en son örneğidir. Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımız, Kirazlı istasyonunda Başakşehir-Kirazlı hattı ile İncirli istasyonunda metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı hattı ile Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile Bakırköy istasyonunda ise İDO deniz otobüsleriyle entegre olacaktır."
Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;

Aziz İstanbullular, bakanlığımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm İstanbullu hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum.

Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık.

Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti 5 yıl.

İBB acaba kaç metro yaptı. Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.

Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz.



İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz ama durmayacağız.

Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez, İstanbul'u bırak kayığa git, İstanbul'u sel almış götürüyor, o nerede? İstanbul'u yönetmek ağır sorumluluk gerektirir.

İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi ve depreme hazırlanması gerekiyor.

İstanbul'u depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Murat kardeşimiz bunu yapabilecek iradeye sahiptir.



Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Bakırköy
#Metro Hattı
2 saat önce
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