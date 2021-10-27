Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı'nı resmi törenle karşıladı

Mustafa Destici: 'Sınır namustur' pankartı asan CHP HDP’nin korkusuyla ‘tezkereye evet’ diyemedi

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Genel Merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, 'Sormak istiyorum ana muhalefet partisi CHP'ye; bütün binalarına asmışlardı 'hudut namustur' diye. Dün tezkerede ne kadar samimi olduklarını gördük. 'Hudut namustur' diyenler hemen yanlarındaki PKK grubu HDP'nin korkusuyla 'evet' diyemediler; 'hayır' dediler. Çünkü ittifak ortaklıkları devam ediyor' şeklinde konuştu.