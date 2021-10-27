Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılıyor. https://t.co/aBGI11T7Qr
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılıyor. https://t.co/aBGI11T7Qr— Yeni Şafak (@yenisafak) October 27, 2021
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.