Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanını resmi törenle karşıladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı. İkili baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanını resmi törenle karşıladı
Külliye'de resmi tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Fransa Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden rahatsız: Türkiye tam bir güç politikası sergiliyor
DÜNYA
Fransa Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden rahatsız: Türkiye tam bir güç politikası sergiliyor

Afrika atağı
GÜNDEM
Afrika atağı

Bir haftada 300 kilo sattı

Bir haftada 300 kilo sattı

​'Gençlik iksiri' kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL.
İzmirin deprem gerçeği

İzmir'in deprem gerçeği

Smyrna Agorası'nda da ortaya çıktı.
Çad Devlet Başkanı Ankarada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

​Antalya'daki asırlık evler yok oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.