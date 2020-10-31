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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
İZMİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden brifing aldıktan sonra depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazına gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: 37 can kaybı, 885 yaralımız var
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: 37 can kaybı, 885 yaralımız var

Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
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Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
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Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri
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Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirde

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