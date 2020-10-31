Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

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İzmir açıklarında yeni bir deprem daha meydana geldi

Son dakika haberine göre İzmir açıklarında bir deprem daha gerçekleşti. AFAD, Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin İzmir’in Urla ilçesine 27 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.