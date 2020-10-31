Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’na gelerek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.
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