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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluşma programında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakırda gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluşma programında açıklamalarda bulundu.

Kültür yolu festivallerini yaygınlaştıracağız.

Bugün Diyarbakır'da 70 bini bulan katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin heyecanını paylaştık, hem de şöyle geçmişten bugüne Diyarbakır muhasebesi yaptık.

15 Ekim'de gelebilseydik Sur Festivaline de katılacaktık. Kültür Yolu Festivallerini yaygınlaştıracağız.

Dünya ekonomik krizlerle boğuşulan bir dönemde.

AK Parti'nin gençliği işte burada. Gençler sandıklarda birilerine ders verecek.

Kendi oyun planımızı takip ederek refahımızı artıracağız. Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı.

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