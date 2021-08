FETÖ'cüleri temizledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. “Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık” diyen Erdoğan şunları söyledi: Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var. İngilizce’nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.

21 BİN TSK MENSUBU İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ ile iltisaklı 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi. Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim verdi. 15 Temmuz’daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız. 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Artık İHA’larımız semalarımızda uçuyor. SİHA ve TİHA’larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz.

HER ENGELİ GEÇECEĞİZ

Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı ve özgüvenli hale getirerek, şehitlerimizin kanlarının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Elbette her büyük değişim, reform gibi bu sürecinde sancıları olmuştur. Atılan her adım, her tasarruf, geliştirilen her politika daha güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye içindir. Başka bir vatanımız olmadığı bilinciyle hedeflerimize ulaşmadan durmayacağız. Her engeli aşıp geçeceğiz. Tüm bunları yaparken, mağdurlara da sırtımızı dönmeyeceğiz. Her kim sizin burada ne işiniz var diyorsa, ark niyetlidir, kötü niyetlidir. Şartlar bazen gönlünüzdekini tam olarak yapmanıza imkan vermeyebilir. Ama İlk fırsatta tarihimizin ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Önümüzde mazlumların duası, kahraman ordumuzun gücü olduğu sürece hiçbir mücadeleden kaçmayız.

ARTIK 'NE ALIRSIN' DİYECEĞİZ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık ‘ne verirsin’ demeyeceğiz. Artık ‘ne alırsın’ diyeceğiz. Bunun için de bütün bombalarına varana kadar her şeyi kendimiz üretir hale geldik. Üstesinden geldiğimiz her badire, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmet, büyük ve güçlü Türkiye’ye giden yolun yapı taşları olmuştur. Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir. Milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıktığımız sürece bu ülkeyi bölmeye, bu devleti yıkmayı kimsenin gücü yetmez. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum. Dört bir yanını okullarla, yollarla, köprülerle, tünellerle, barajlarla donattığımız Türkiye’yi bu tür abide eserlerle taçlandırıyoruz.

