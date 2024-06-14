Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel…