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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Semih Bozkuş
20:52 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 21:11 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva

İtalya'da G7 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Zirveye katılan liderlerle peş peşe görüşmeler gerçekleştiren, ayaküstü sohbetlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail’in son dönemde iyice yalnızlaştığını zulmün sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Gazze'deki katliamların durdurulması için yapılması gerekenleri konuştular

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in son dönemde iyice yalnızlaştığını zulmün sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Brezilya Devlet Başkanı
#Luiz Inacio Lula da Silva
#Gazze
34 dakika önce
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