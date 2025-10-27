Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Starmer imzaları attı: Eurofighter'lar için anlaşma tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını kapsayan 8 milyar sterlinlik (10,7 milyar dolar) anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamındaki diğer 24 uçağın 12'si Katar'dan kalan kısmı da Umman'dan tedarik edilmesi planlanıyor.

"İlişkilerin yeni bir nişanesi"

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlaşmayı aramızdaki ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz." dedi. Sözlerinin devamında, "İsrail'deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "Gazze'deki ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye giderek artan öneme sahip" vurgusu yapan Starmer ise "Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birleşik Krallık Başbakanı Değerli Dostum Sayın Selmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyet üyelerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var.

Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladım. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız.

"Stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz"

Biz de az önce Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

"İsrail'deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor"

Bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı buldu. Bu vesileyle Sayın Başbakanı Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor.

Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor . Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri de Sayın Başbakan'la değerlendirdik. Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizle vurguladık. Tabiatıyla bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsız daha sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğine önemli üzerinde durduk. Sözlerimin hitabında Sayın Starmer ve heyetine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Starmer: Türkiye'ye giderek artan öneme sahip

İngiltere Başbakanı Starmer ise şunları söyledi:

"Sizlerle birlikte burada olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum Sayın Dostum. Bu gerçekten çok önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatımız var. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir. Ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Avrupa'nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı ve yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz. Ve Orta Doğu'da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Ve şu anda da bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız. Ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz.

Tabii ki ortaklığımız ticaret tabii ki yeni modern bir serbest ticaret anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere. Güvenlik tarzında mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu gerçekten Türkiye'ye giderek artan öneme sahip, ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Ve burada çok büyük bir adım attık bugün. Ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. Ve şu aşamada ilk Birleşik Krallık Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Şu anda mevcut olan işbirliğimizin derinliğini artıracak ve bunu daha ileriye taşıyacak bir adım. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Euro Fighter Tayfun uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlamak tercihi var. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak. Ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak. Ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak. Ve bu uçakların birlikte oluşturulması, birlikte inşasında çalışacağız. Bu anlamda gerçekten stratejik, önemli olan bir çalışma. Türk Hava Kuvvetleri'nin de önümüzdeki yıllarda NATO'nun güneydoğu kanadını hepimizin çıkarına siz korurken destekleyecek."

Ayrıntılar geliyor...