Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar neticesinde Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ illerine yeni valiler atandı.
10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı.
Beş ile yeni vali
Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatioğlu atandı.
Ayrıca Diyarbakır'da Zorluoğlu'nun vali olarak atanmasının ardından Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı getirildi.