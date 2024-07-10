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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de: Beş ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlar ile Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ illerine yeni valiler atandı. Diyarbakır Valiliği Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine de Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı.

Semih Bozkuş
00:05 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:21 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar neticesinde Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ illerine yeni valiler atandı.

10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı.

Beş ile yeni vali

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlara göre;

Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatioğlu atandı.

Ayrıca Diyarbakır'da Zorluoğlu'nun vali olarak atanmasının ardından Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine Malatya Valisi Ersin Yazıcı getirildi.



#Resmi Gazete
#Atama Kararları
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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