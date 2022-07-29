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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da: Hakan Füzün'a son görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende duygusal bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Aramızda özel bir hukuk da vardı. Her Kurban Bayramı'nda 'Bana vekalet ver illa sizin aileniz için kurban keseceğim' derdi. Son görüşmemiz böyle olmuştu. Hakan, sen de hakkını bize helal et" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisada: Hakan Füzüna son görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırsever iş insanı Hakan Füzün'un cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

'HAKAN SEN DE BİZE HAKKINI HELAL ET'

Cenaze töreninde duygusal bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Füzün ile aralarında özel bir hukuk olduğuna değinerek şunları söyledi: "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Hakan kardeşimize uzun bir kardeşliğimiz vardı. Bu hep güçlenerek devam etti, bugünlere geldi. Buradan ayrı bir duamız var. Sevgili habibinin sancağı altında bizleri bir araya getir. Aramızda özel bir hukuk da vardı. Her Kurban Bayramı'nda 'Bana vekalet ver illa sizin aileniz için kurban keseceğim' derdi. Son görüşmemiz böyle olmuştu. Hakan, sen de hakkını bize helal et."

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, ANJİYO YAPILDI

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Hakan Füzün, 21 Temmuz’da kalp krizi geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi’nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün, tedaviye alınıp, anjiyo yapıldı.

Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün, dün hayatını kaybetti.

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Cenaze programının detayları belli oldu.
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